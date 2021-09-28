Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?

28.09.2021 16:00

Качество общественного транспорта в Украине оставляет желать лучшего. Особенно в маленьких городах и селах, которые не имеют бюджетов на закупку новых автобусов и полномочий на разработку удобных маршрутов. Но улучшить ситуацию можно. Для этого в сентябре парламент принял изменения в закон о транспорте. Кто теперь будет отвечать за пассажирские перевозки в общинах и которые есть риски, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Распределение полномочий по транспорту

Семь лет назад в Украине стартовала реформа децентрализации. Она заставила объединяться города и села в общины, дала больше полномочий на местах, но вместе с тем принесла немало транспортных проблем. Дело в том, что общины объединили, но часть полномочий остались в районах, в частности по организации пассажирских перевозок.

Новое административное деление правительство утвердило только в прошлом году. В результате в Украине было создано на 1470 объединенных территориальных общин (ОТО), а также 129 новых районов вместо 490 старых. Осталось определить, кто и за что будет отвечать.

«Это вызвало ряд проблем, потому что городской совет не мог влиять на конкурсы, заключение договоров, выплаты компенсаций за льготные перевозки на пригородных маршрутах в пределах территориальной общины, поэтому часть присоединенных в прошлом году сел, например, Валок, Мильцы, имели значительные проблемы с доездом к городу, а иногда вообще маршрутки не выходили на рейсы», – объясняет ситуацию на примере своей общины глава ОО«Новая Полтава», депутатка Полтавского городского совета Юлия Городчанина.

Чтобы дать общинам больше полномочий в сфере пассажирских перевозок, в сентябре этого года Рада приняла изменения в закон о транспорте.

Возможности и риски

Парламент передал полномочия по организации пассажирских перевозок между городами, которые ранее осуществляли районные администрации, общинам. Теперь ОТГ могут выступать заказчиками как городских, так и пригородныхмаршрутов в своих пределах. Согласно закону, общины способны увеличивать частоту рейсов, заменять автобусы на новые, организовывать перевозки детей в школу.

За маршруты, которые проходят по территории нескольких общин в одной области, будут отвечать областные администрации.

«Большой плюс, что ОТО наконец дали право делать свои маршруты. Соответственно теперь будут законно предоставляться услуги по перевозке пассажиров в села и города территориальных общин. Ибо до сих пор фактически год деятельность общин в сфере перевозки была нерегулируемая ни одним законом. Органам местного самоуправления предоставили функции заказчика перевозок на пригородных и междугородных маршрутах. До этого органы местного самоуправления могли быть организаторами перевозок только на городских автобусных маршрутах, которые не выходят за пределы административной единицы. Что делало невозможным запуск маршрутов в пределах территориальных общин», – отмечает глава ОО«За качественный транспорт»Святослав Товстыга.

При этом эксперты обращают внимание на потенциальные риски закона. Согласно документу, нынешние договоры об организации перевозок, заключенные до вступления закона в силу, продолжат действовать и разорвать их до завершения срока не получится. Это означает, что маршруты, которые курсировали до сих пор и были сформированы районными администрациями, будут дальше работать.

Такая ситуация может обернуться не только дублированием маршрутов, но и целой войной за пассажиров. Ведь рынок перевозок – это большие деньги, часто его контролируют опасные группировки. Яркий пример – стрельба в Броварах в прошлом году из-за распределения пассажиропотока. Везде ли получится решить вопрос мирно, покажет время.

Сейчас закон направлен на подпись Президенту, он вступит в силу на следующий день после опубликования.