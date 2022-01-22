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Приоритеты-2022 в законопроектах
В этом году депутатов ждет не менее активный труд, чем в прошлом. В планах на 2022 год много законов, которые должны завершить важные реформы. В частности, это реформы СБУ и градостроительства, децентрализации, пенсионная реформа, закон о народовластии и другие. Первое заседание Верховной Рады состоится 25 января, а тем временем кратко вспомним, о чем идет речь в этих документах.
Закон о народовластии
Законопроект №5512 «О местном референдуме» парламент получил еще 19 мая прошлого года. Инициаторами документа выступили 111 нардепов, среди которых председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, главы фракции и партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.
«Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне. Ожидаю, что в начале следующей сессии мы сможем рассмотреть этот документ на пленарном заседании», – отметил Стефанчук.
Законопроект определяет, какие вопросы можно выносить на местный референдум, а какие нет, и кто может его инициировать.
Пенсионная реформа
Среди приоритетов 2022 года – введение второго накопительного уровня пенсионного обеспечения. Законопроект №2683 был зарегистрирован еще в 2019 году, но депутаты вернули его на доработку. В ноябре прошлого года глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова представила новый вариант проекта.
Согласно ему, работодатели будут платить в Пенсионный фонд 1% в 2023, 1,5% в 2024, 2% в 2025 годах от заработной платы работников. Государство будет софинансировать взносы на паритетных началах.
Реформа градостроительства
В этом году власти планируют завершить реформу градостроительства. Для этого нужно принять во втором чтении законопроекты №5655 и №5877. Они внедряют систему прозрачных разрешений на строительство и уголовную ответственность за незаконное строительство, а также усиливают защиту исторических памятников.
Отдельно депутаты планируют проголосовать во втором чтении закон о столице. Правда, законопроект №2143-3 предварительно получил неодобрительные отзывы от столичных властей и экспертов. Авторы законопроекта заявляют, что хотят повысить состоятельность киевской власти и децентрализовать ее. Тем временем эксперты говорят, что положения документа противоречивы. В частности, это касается разделения должностей городского головы и главы КГГА.
Реформа СБУ
Реформа Службы безопасности Украины является частью международных обязательств нашего государства. Цель перемен – лишить спецслужбу несвойственных ей функций: экономической и следственной. Сосредоточиться на эффективной контрразведке, борьбе с терроризмом и защите государственной тайны.
«Надо лишить СБУ несвойственных ей экономических функций и рычагов влияния на бизнес. Наконец, это еще и наши обязательства перед международными партнерами», – подчеркнул глава ВР Руслан Стефанчук.
Закрепление децентрализации
Другая важная задача для парламентариев – закрепление децентрализации в Основном законе. Новую редакцию получат девять статей Конституции, касающихся административно-территориального устройства. В частности, в тексте появятся общины и префекты.
Эксперты говорят, что в предложенном проекте остаются дискуссионные вопросы. Например, названия Днепропетровской (Днепровской) и Кировоградской (Кропивницкой) областей или порядок назначения и подчинения префекта.
Легализация медицинского каннабиса
В 2022 году также планируется поставить точку в вопросе использования медицинского каннабиса. Ранее легализовать лекарства на основе каннабиноидов пробовали в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. В этом году правительство собирается представить в Верховную Раду новый вариант проекта.
«Уже обнародованный на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его», – заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
По его словам, в новом документе усилен контроль Нацполиции за оборотом конопли, а также четко указано, что такое медицинский каннабис и как его будут импортировать.
Экономический паспорт
В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте 4 связанных законопроекта: об экономическом паспорте; о государственных вкладах в систему экономического паспорта; об налогообложении средств Фонда будущих поколений и об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений.
Предполагается, что каждый украинец к 18 годам станет участником Фонда будущих поколений. Государство будет накапливать на счету средства от ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и доходов от инвестирования взносов.
После совершеннолетия участники фонда смогут потратить эти средства на обучение, покупку жилья, лечение или пенсионные счета. В президентском офисе ожидают, что благодаря экономическому паспорту дети смогут накопить около 10 тысяч долларов.
Теги: законопроект, приоритет, Верховная Рада
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