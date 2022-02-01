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Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї
Все більше урядовців, політиків та спортсменів закликають бойкотувати Олімпіаду в Китаї через порушення прав людини в КНР. До США приєдналися Велика Британія, Канада та інші країни. І хоча їхні спортсмени братимуть участь у змаганні, делегації високопосадовців — ні.
«Китайський уряд не дотримується основних олімпійських цінностей — гідності, поваги, дружби, — сказав гравець НБА Енес Кантер Фрідом на нещодавно організованій сенатором Ріком Скоттом прес-конференції. — Це жорстока диктатура». Спортсмен послався на широке придушення свободи в Сіньцзяні, Гонконгу, Тибеті, залякування Тайваню та порушення прав людини всередині самого Китаю.
«Ми нікому не дозволимо забути про те, що відбувається в комуністичному Китаї, — сказав Скотт на початку прес-конференції. — Щодня ми повинні показувати, що Сполучені Штати — непохитний захисник прав людини, який не боїться казати правду й засмучувати генсека Сі Цзіньпіна та його головорізів із комуністичної партії».
Понад десять років тому режим обіцяв поліпшити ситуацію з правами людини у країні в обмін на проведення літніх Олімпійських ігор 2008 року. Але ці обіцянки, чи то свобода преси, чи толерантність до політичного інакомислення та безперешкодний доступ до інтернету, так і не були виконані, вважає Самуель Чу, який заснував у США «Кампанію за Гонконг». Він уважає, що Пекіну зійшло з рук порушення обіцянок, це дало змогу режиму й далі безкарно вчиняти неправомірні дії: «Проведення Олімпійських ігор стало для авторитарних режимів, таких як китайська компартія, перевіреним рішенням, що дозволяє відбілити їхні злочини».
Коли COVID-19 уперше спалахнув у Китаї, режим влаштував облаву на критиків антивірусних заходів та цивільних журналістів, які намагалися розкрити ситуацію зі спалахом на місцях.
Зірка тенісу Пен Шуай на кілька тижнів зникла з поля зору після того, як виступила із заявою на адресу високопосадовця комуністичної партії про сексуальні домагання. Окрім цього китайський режим звинувачують у придушенні Фалуньгун. Людей, що займаються цією духовно-оздоровчою практикою в Китаї репресують уже понад 20 років. Їх не просто запроторюють до концентраційних таборів, де піддають жорстоким тортурам. Послідовників учення використовують як донорів життєво важливих органів, що довів незалежний трибунал у Лондоні в 2019 році. Правозахисники вважають прибічників Фалуньгун у Китаї найбільшою групою в’язнів сумління у світі. Китайська компартія розпочала переслідування Фалуньгун, коли кількість послідовників цієї медитативної практики набагато перевищила кількість членів компартії. До 1999 року близько 100 млн китайців за офіційними даними практикували Фалуньгун.
Нагадаємо, в основі Фалунь Дафа (Фалуньгун) п’ять комплексів плавних медитативних вправ та вдосконалення характеру згідно з принципами чесності, доброти, терпимості.
За матеріалами The Epoch Times.
Теги: Китай, Пекин, олимпиада, права человека
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