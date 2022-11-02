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Стоит ли давать снотворное детям?
Несмотря на фразу «спит как младенец», некоторые малыши могут столкнуться с расстройствами сна. Поверхностный ночной отдых, частые пробуждения, кошмары негативно отражаются на детской психике. Поэтому некоторые родители решают подобрать снотворное. Достаточно только посмотреть ассортимент https://apteka911.ua/shop/lekarstvennyie-preparatyi/snotvornyie в медицинской информационной системе Аптека 9-1-1, чтобы понять что выбрать нужное лекарство непросто. И насколько целесообразно подобное решение?
Что может нарушить сон?
На качество детского ночного отдыха могут повлиять:
● заболевания, в том числе острые или хронические;
● недостаточный уровень комфорта, например слишком теплое одеяло, яркий уличный свет, шум за окном;
● стресс в результате ссор близких или прочих потрясений, например, начала учебного процесса для малышей, не посещавших детский сад и не прошедших адаптацию.
Невозможность уснуть также может быть связана с избытком накопленной энергии, которая не нашла выхода в течение дня. Бесконтрольный прием снотворных препаратов опасен и может назначаться только педиатром.
Как улучшить качество сна?
В первую очередь педиатр проводит консультацию с малышом и его родителями. Чаще всего этого может быть достаточно для определения причины. Родители помогут скорректировать поведение, в том числе свое, чтобы снизить уровень тревожности.
В качестве лечения назначаются исключительно препараты на растительной основе и в небольшой дозировке. Запрещено самостоятельно увеличивать дозу, так как неокрепший организм может непредсказуемо отреагировать.
Необходимо также посетить детского психолога, который поможет снизить уровень стресса малыша. Не забывайте и про оптимальный уровень физической активности для детей, которые привыкли проводить день за пределами школы. В этом помогут спортивные секции, кружки по интересам или времяпровождение с родителями вне дома (выставки, игровые комнаты и парки развлечений, загородные поездки).
Теги: дети, аптека, снотворное
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