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В Украине выбрали представителя на Евровидение-2017 (ВИДЕО)
26.02.2017 09:00
В Киеве прошел финальный этап национального отбора участника на песенный конкурс Евровидение-2017, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В этом году Украину на конкурсе будет представлять рок-группа O.Torvald. Конкурс пройдет в мае в украинской столице.
Полуфиналистами, определенными во время трех полуфиналов, были певицы Иллария и Татьяна Решетняк, группы "Сальто назад" и O.Torvald, а также певцы MELOVIN и ROZHDEN.
Теги: Украина, Евровидение, отбор
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