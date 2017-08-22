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"Мент" Казанова попал в "чистилище" "Миротворца"
22.08.2017 10:00
Российский актер Александр Лыков, сыгравший капитана милиции Владимира Казанцева (Казанову) в сериале "Улицы разбитых фонарей", попал в базу преступников "Миротворца". Об этом сообщается на сайте организации, информирует Апостроф.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участие в съемках фильма под рабочим названием «Неуловимые» (реж. Виноградов Владимир) на территории оккупированного Россией Крыма", - говорится в обвинении.
Теги: актер, сериал Менты, сайт "Миротворец"
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