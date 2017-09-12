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Adidas раскрыл второй талант Лионеля Месси (ВИДЕО)
12.09.2017 15:00
Один из спонсоров Лиги чемпионов Adidas опубликовал видео, на котором Лионель Месси играет на рояле, сообщает сайт Подробности.
30-летний нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины исполняет гимн Лиги чемпионов.
Видео опубликовано на официальной странице компании Adidas в Twitter.
Теги: видео, Лионель Месси, пианист
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