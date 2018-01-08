В Симферополе на Рождество пели украинские колядки (ВИДЕО)

08.01.2018 10:55

В воскресенье, 7 января, на Рождество в оккупированном Симферополе установили вертеп и пели украинские колядки. Действо происходило на площади Ленина у новогодней елки, сообщает Телеканал новостей «24».

Литургию у вертепа провел протоиерей Симферопольской епархии Московского патриархата отец Иоанн Шимон.

На мероприятии несколько украинских колядок исполнили церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах.

"Мы пели бы и пели бы колядки на украинском, но нам они (организаторы спектакля) сказали, украинские надо исполнить только две колядки", – сказала одна из хористок.

Праздничное представление у вертепа собрало несколько десятков симферопольцев.





