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В Симферополе на Рождество пели украинские колядки (ВИДЕО)
08.01.2018 10:55
В воскресенье, 7 января, на Рождество в оккупированном Симферополе установили вертеп и пели украинские колядки. Действо происходило на площади Ленина у новогодней елки, сообщает Телеканал новостей «24».
Литургию у вертепа провел протоиерей Симферопольской епархии Московского патриархата отец Иоанн Шимон.
На мероприятии несколько украинских колядок исполнили церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах.
"Мы пели бы и пели бы колядки на украинском, но нам они (организаторы спектакля) сказали, украинские надо исполнить только две колядки", – сказала одна из хористок.
Праздничное представление у вертепа собрало несколько десятков симферопольцев.
Теги: Симферополь, Рождество, колядки
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