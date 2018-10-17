Американский рэпер снял клип с голой "Меланией Трамп"

17.10.2018 08:55

Известный американский рэпер T.I. снял оригинальный клип-анонс нового альбома Dime Trap. И все бы ничего, если бы в кадре не появилась обнаженная жена президента США, сообщает Апостроф.

А точнее, ее двойник. Практически точная копия Мелании Трамп расхаживает Белому дому в плаще, которым первая леди выделилась во время визита в центр защиты детей-иммигрантов. На ее спине красуется надпись "Мне все равно. А вам?".

Ролик начинается с того, что по телевизору сообщают о решении супруги президента Америки не ехать с ним в резиденцию Мар-а-Лаго. Потом за столом главы государства появляется T.I., закуривает сигару, к нему подходит женщина, как две капли воды похожая на Меланию, и начинает раздеваться.

Клип вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Кому-то идея показалась забавной, некоторые даже сочли подобную иронию в адрес жены Трампа совершенно уместной. Но большинство все же считают, что это перебор. К их числу ожидаемо присоединилась и сама первая леди США. Спикер Мелании Трамп призвала бойкотировать рэпера и назвала его ролик неприемлемым и отвратительным.