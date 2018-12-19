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Архив - Культура

Названы самые популярные песни года по версии Shazam

19.12.2018 10:30
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Названы самые популярные песни года по версии Shazam

Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года, сообщает lenta.ru.
Чаще всего пользователи приложения искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию «шазамили» более девяти миллионов раз.
Второй в списке оказалась композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. На третьем месте — песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы.
В десятку также вошли такие композиции, как In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би, Friends певицы Энн-Мари и продюсера Marshmello, Flames Дэвида Гетты и Сии, I Like It Карди Би, Джея Бальвина и певца Bad Bunny.



Теги: рейтинг, песни, Shazam
 
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