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Архив - Культура

Игорь Кондратюк назвал причину закрытия "Караоке на майдане"

08.01.2019 10:10
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Игорь Кондратюк назвал причину закрытия "Караоке на майдане"

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал, что думает о закрытии культовой программы "Караоке на майдане", сообщает Znaj.ua.
Своими мыслями и эмоциями он поделился с журналистами."Грустно, потому что скорее всего, мы программу закрываем. Мы не продлили контракт с каналом «СТБ». Во-первых, канал переформатируется. Во-вторых, чтобы взять 20-летнюю программу, нужно, чтобы она своим рейтингом перебивала другие проекты. Мы по нескольким коммерческих пунктах проигрываем", - сказал Кондратюк.



Теги: закрытие, СТБ, Игорь Кондратюк, Караоке на майдані
 
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