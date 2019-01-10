Определились участники национального отбора на «Евровидение-2019»

10.01.2019 08:20

UA: Eurovision сообщила в Twitter имена участников, которые примут участие в национальном отборе на Евровидение 2019, передает ICTV.

В нацотборе снова будут принимать участие такие известные артисты как TAYANNA и LAUD. Вернется в этом году и группа KAZKA, которая не пробилась в финал в 2018 году.

Полуфиналы национального отбора пройдут 9 и 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.

Полный список участников нацотбора выглядит следующим образом: