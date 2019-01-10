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Определились участники национального отбора на «Евровидение-2019»
10.01.2019 08:20
UA: Eurovision сообщила в Twitter имена участников, которые примут участие в национальном отборе на Евровидение 2019, передает ICTV.
В нацотборе снова будут принимать участие такие известные артисты как TAYANNA и LAUD. Вернется в этом году и группа KAZKA, которая не пробилась в финал в 2018 году.
Полуфиналы национального отбора пройдут 9 и 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.
Полный список участников нацотбора выглядит следующим образом:
- The Hypnotunez;
- IVAN NAVI;
- Freedom Jazz;
- KAZKA;
- Brunettes Shoot Blondes;
- VERA KEKELIA;
- TAYANNA;
- LAUD;
- LETAY;
- Braii;
- YUKO;
- KiRA MAZUR;
- BAHROMA;
- TseSho;
- ANNA MARIA;
- KHAYAT.
Теги: Украина, Евровидение, отбор
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