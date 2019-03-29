«Баба Доцька» выпустила клип-пародию на «Слугу народа» (ВИДЕО)

29.03.2019 12:40

Жительница Коломыи Баба Доцька сняла пародию на песню из сериала «Слуга народа», сообщает Politeka.

В своем Facebook она отметила, что клип вне политики, не агитирует за кандидатов. «Когда страна в опасности, а политики зашли в тупик — спасти ситуацию может только Баба Доцька», — утверждает гуцулка.

За псевдонимом «Баба Доцька» скрывается журналистка из Коломыи Марина Максимов, которая наделила сценический образ чертами своей родной бабушки.