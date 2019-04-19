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Названы лауреаты национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019"
19.04.2019 12:00
18 апреля в Киеве состоялась церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", сообщает Апостроф.
Победителей определяли в одиннадцати номинациях. В каждой категории было представлено по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с апреля 2018 по апрель 2019 год.
Помимо вручения золотых статуэток зрителей и гостей вечера ждал гала-концерт. Свои номера показали самые топовые артисты украинского шоу-бизнеса - The Hardkiss, KAZKA, Джамала, Сергей Бабкин, Pianoбой, TARABAROVA, Александр Пономарев и другие. Специальным гостем вечера стала Тина Кароль.
Список победителей премии "Золотая Жар-птица 2019" выглядит следующим образом:
- Певец года: Сергей Бабкин
- Певица года: Злата Огневич
- Поп-группа: KAZKA
- Хит года (песня года): KAZKA – Плакала
- Прорыв года: DILEMMA
- Рок-группа: Беz обмежень
- Инди: KADNAY
- Клип года: Воплі Відоплясова – "Кобіта"
- Баллада года: THE HARDKISS – "Мелодія"
- Дэнс хит (танцевальный хит): Злата Огневич – "Долоні"
- Народный хит: Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"
Теги: Украина, музыка, премия
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