Опубликованы фото со съемок продолжения легендарного сериала «Беверли Хиллз»

10.07.2019 10:30

Всеми любимый американский молодежный сериал "Беверли-Хиллз, 90210" вскоре вернется на экраны, сообщает РБК-Украина.

Правда, называться теперь он будет по-другому, а именно "БХ90210" ("BH90210"). Первую серию поклонники смогут увидеть уже 7 августа на американском телеканале Fox. Хотя подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что в сиквеле будет шесть эпизодов.

Актриса Шеннен Доэрти, игравшая в сериале Бренду Уолш, опубликовала эксклюзивные фото со съемок нового сериала. Их она запостила на своей страничке в Instagram.

На фото можно увидеть любимых всеми актеров, которые играли в "Беверли-Хиллз, 90210". Тут и Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринг (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер). Все они позируют напротив гримерного вагончика.