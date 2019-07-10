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Архив - Культура

Опубликованы фото со съемок продолжения легендарного сериала «Беверли Хиллз»

10.07.2019 10:30
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Опубликованы фото со съемок продолжения легендарного сериала «Беверли Хиллз»

Всеми любимый американский молодежный сериал "Беверли-Хиллз, 90210" вскоре вернется на экраны, сообщает РБК-Украина.
Правда, называться теперь он будет по-другому, а именно "БХ90210" ("BH90210"). Первую серию поклонники смогут увидеть уже 7 августа на американском телеканале Fox. Хотя подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что в сиквеле будет шесть эпизодов.
Актриса Шеннен Доэрти, игравшая в сериале Бренду Уолш, опубликовала эксклюзивные фото со съемок нового сериала. Их она запостила на своей страничке в Instagram.
На фото можно увидеть любимых всеми актеров, которые играли в "Беверли-Хиллз, 90210". Тут и Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринг (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер). Все они позируют напротив гримерного вагончика.



Теги: сериал, сиквел, Беверли Хиллз, 90210
 
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