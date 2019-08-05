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Архив - Культура

В Москве умер Вилли Токарев

05.08.2019 08:50
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В Москве умер Вилли Токарев

В воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет умер легенда шансона Вилли Токарев, выступавший в США, России, Израиле и многих других странах, сообщает Главред.
Антон Токарев, сын шансонье, подтвердил смерть отца. Вилли Токарев скончался после продолжительной болезни - в мае 2019 у него обнаружили онкологию, и последние недели он провел в одной из московских клиник.



Теги: Москва, певец, шансон, смерть
 
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