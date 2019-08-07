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Архив - Культура

Google посвятил дудл юбилею украинского писателя

07.08.2019 08:15
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Google посвятил дудл юбилею украинского писателя

Google выпустил Doodle, посвященный украинскому историку и писателю Пантелеймону Кулишу, который родился в этот день, 7 августа, 1819 года (по старому календарю – 26 июля), сообщает телеканал 112 Украина.
Пантелеймон Кулиш принимал активное участие в общественной жизни, был сторонником украинофильского течения. Кулиш активно сотрудничал с украинским журналом "Основа", был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что его потом арестовали.
В мире литературы Пантелеймон Кулиш известный как автор первого исторического романа на украинском языке "Черная рада", в которой автор описывает период Руины в украинской истории. Кулиш в романе придерживается мнения о необходимости национального согласия украинцев, о том, что ведущей силой для разумной организации украинского общества является его национальная элита.
Большой вклад в историю Кулиш сделал своим трудом "История воссоединения Руси".
В украинской литературе важную роль сыграла и переводческая деятельность Кулиша.



Теги: Украина, Google, юбилей, писатель
 
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