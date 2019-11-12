Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу

12.11.2019 10:30

Андрею Данилко стало плохо во время съемок новогоднего концерта. У 46-летнего артиста случилась блокада сердца - резкое замедление сердечного ритма, сообщает РБК-Украина.

Инцидент произошел 4 ноября. В этот день проходили съемки шоу "Привіт, 20-ті!", которое выйдет на канале "Украина" в новогоднюю ночь.

О том, что всемирно известная звезда украинского шоу-бизнеса перенес блокаду сердца, сообщил представитель артиста. Также он рассказал, что Данилко пришлось обколоть различными препаратами, чтобы нормализовать состояние Андрея. После проведенных процедур артисту стало лучше.