Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)

21.11.2019 15:30

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором объяснили, что нынешний гимн России не вызывает у них сильных чувств. Вслед за этим они представили президенту альтернативную версию гимна, написанную ими самими, сообщает Телеканал Дождь.

«Наш гимн России созвучен истории страны. Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения», — написали участники группы в описании к видео.