Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)

21.11.2019 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором объяснили, что нынешний гимн России не вызывает у них сильных чувств. Вслед за этим они представили президенту альтернативную версию гимна, написанную ими самими, сообщает Телеканал Дождь.
«Наш гимн России созвучен истории страны. Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения», — написали участники группы в описании к видео.



Теги: Россия, рэп, гимн, группа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх