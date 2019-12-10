Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

10.12.2019 14:30

В возрасте 61 года умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщает Громадское.

«С прискорбием мы должны объявить о смерти одной из наших любимых исполнителей. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», — сообщила менеджер Фредрикссон Мари Димберг.

С 2002 года певица боролась с раком мозга.

Гитарист Пер Гессли, который был коллегой Фредрикссон по Roxette, выразил сожаление и соболезнования ее родным.

«Время идет так быстро. Ведь не так давно мы проводили дни и ночи в моей крохотной квартире, где делились невозможными мечтами. Вся моя любовь идет к тебе и твоей семье. Мир никогда не будет таким, как раньше», — написал Гессли.