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Лидер группы ТIК стал ведущим кулинарного шоу
14.03.2020 14:00
Виктор Бронюк, известный украинский музыкант, лидер группы ТIК, стал ведущим кулинарного шоу под названием «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. На официальном сайте этого канала говорится, что премьера данного шоу состоится уже 21 марта, сообщает Replyua.net.
Следует отметить, что «Первое, второе и компот» - дебютное кулинарное шоу для этого телеканала. В нем известный музыкант будет делиться со зрителями рецептами приготовления очень вкусных, а главное, простых блюд. Кроме всего прочего, весь процесс приготовления пищи будет происходить в режиме реального времени.
Теги: шоу, кулинария, ICTV
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