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Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского"
22.04.2020 15:00
Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.
Теги: фильм, премьера, Зеленский
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