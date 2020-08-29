Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака

29.08.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший короля Т’Чаллы в фильме Marvel "Черная пантера", умер от рака в возрасте 42 лет, сообщает LIGA.net.
В 2016-м Боузману диагностировали рак толстой кишки третьей степени, говорится в сообщении. Актер боролся с болезнью в течение четырех лет, однако она прогрессировала до четвертой степени. Боузман умер дома, рядом с ним была жена и члены семьи.
"Настоящий боец Чедвик выдержал все это и принес вам множество фильмов, которые вы так полюбили. "Маршалл", "Пятеро одной крови", "August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom" и многое другое - все это было снято во время бесчисленных операций и химиотерапий, а также в перерыве между ними. Для его карьеры было честью сыграть короля Т’Чаллу в "Черной пантере"",  —  написали в Twitter актера.



Теги: рак, звезда, Черная пантера
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх