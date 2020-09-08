Михаилу Ефремову огласили приговор

08.09.2020 15:00

Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщает Корреспондент.net.

Его приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Помимо этого, актер должен выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего водителя.

Обвинение просило для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Судья заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами.