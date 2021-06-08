НБУ выпустил монету в честь погибшего на Донбассе Василия Слипака

08.06.2021 14:00

Национальный банк Украины выпустил монету, посвященную Василию Слипаку - оперному певцу, погибшему на Донбассе в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Василий Слипак - всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, один из лидеров украинской общины Франции, член Объединения украинцев Франции, который, отложив свои концерты на мировых оперных сценах, с 2015 года защищал Украинское государство от российского агрессора и погиб на 41-м году жизни - 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи пгт Луганское", - говорится в сообщении регулятора.

Номинал монеты - 2 гривни, тираж - 35 тыс. штук.