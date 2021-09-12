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В Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства

12.09.2021 15:00
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В Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства

Вчера в Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства «Театральная брама», передает MRPL.city.
11 сентября жители и гости города уже увидели захватывающую рок-оперу «Белая ворона» от мариупольского театра. В ее основе одноименная драматическая поэма Юрия Рыбчинского в музыкальном сопровождении Геннадия Татарченко. В спектакле рассказали о подвиге Жанны Д'Арк.
12 сентября на сцену выйдет киевский Театр русской драмы им. Леси Украинки и покажет спектакль «Игры на заднем дворе». Эта история расскажет о подростках, которые делают первые шаги в самостоятельной жизни.
Всего на сценах драматического театра будет сыграно 12 спектаклей различных жанров, в которых принимают участие 10 профессиональных театральных коллективов из разных областей Украины.
Отмечается, что главные цели этого фестиваля – показать зрителю уникальную вселенную с традиционными ценностями и новыми подходами, инновациями, художественным прорывом, а также наладить сотрудничество между театральными коллективами для преодоления стереотипов между регионами.
После каждого спектакля будет проходить обсуждение с режиссерами и актерами театров, представленных на фестивале. По результатам голосования жюри определит победителей в следующих номинациях: «лучший спектакль», «лучшая режиссура», «лучшая женская роль», «лучшая мужская роль», «лучше музыкальное оформление» «лучшая сценография» и другие.
Актуальная программа фестиваля:

  • 12 сентября киевский Театр русской драмы им. Леси Украинки покажет «Игры на заднем дворе». Режиссеры Одед Котлер и Дмитрий Морозов. Спектакль поставлен по произведению израильской драматургини Эдны Мази. История о подростках, которые делают первые шаги в самостоятельной жизни.
  • 13 сентября на малой сцене Львовский академический областной музыкально-драматический театр им. Ю. Дрогобыча покажет моноспектакль «Маргарита и Абульфаз» на тему геноцида армян в Азербайджане. По роману «Время second-hand» Светланы Алексиевич - белорусской лауреатки Нобелевской премии. На большой сцене Харьковский театр им. Т. Шевченко представит драму по тексту Сергея Жадана «Хлебное перемирие» на тему военного конфликта.
  • 14 сентября на малой сцене пройдет два спектакля. Днепропетровский молодежный театр подготовил для мариупольцев постановку «Эзоп» с юмором и акробатическими номерами. Она базируется на тексте Г. Фигейредо. Спектакль имеет возрастное ограничение 18+. Николаевский русский академический театр покажет камерный спектакль «Когда возвращается дождь».
  • 15 сентября перед зрителями выступят актеры николаевского театра драмы и музыкальной комедии. Они сыграют «Именем» по пьесе франко-бельгийского дуэта Александра Ла Пательера и Матье Делапорт.
  • 16 сентября Кировоградский музыкально-драматический театр им. М. Кропивницкого покажет «Вечный закон материнства» по пьесе Владимира Винниченко «Закон».
  • 17 сентября Мариупольский театр покажет комедию «Любовь дона Перлимплина» по Ф. Лорка.
  • 18 сентября херсонский театр имени Николая Кулиша займет сразу две сцены. Актеры покажут монодраму «Иуда» по поэме Леси Украинки «На поле крови». Спектакль получил Гран-при фестиваля «Atspindys-2018» и ездил на гастроли в Португалию. На большой сцене пройдет спектакль «Баба Фрося или в начале и в конце времен» по тексту Павла Арье. Он входит в топ лучших спектаклей театра.
  • 19 сентября закроет «Браму» сумской театр им. М. Щепкина с интеллектуальной комедией «АРТ» по пьесе Ясмины Реза в постановке Владислава Писарева.

Организатором фестиваля является Донецкий академический областной драматический театр.



Теги: Донбасс, Мариуполь, театр, фестиваль
 
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