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Укрзализныця запустила "Поезд к победе"
24.08.2022 17:00
Укрзализныця запустила "Поезд к победе", который курсирует по маршруту Киев - Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В составе поезда семь пассажирских вагонов, расписанных украинскими художниками. Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и подвигам людей, сопротивляющихся российским войскам. Основой для сюжетов стали подвиги борющихся украинцев, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность", - говорится в сообщении.
Чтобы узнать об историях, изображенных на вагонах, которые посвящены Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях и Крыму, создан специальный сайт.
Теги: поезд, Укрзализниця, победа
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