Украинцам предлагают виртуальную прогулку по довоенному новогоднему Краматорску

03.01.2023 15:00

Всех желающих приглашают на виртуальную прогулку по новогодне-рождественскому центру Краматорска. Передает Кramatorskpost.

Как выглядел праздничный центр города год назад, можно посмотреть в интерактивном туре по площади и проспекту Мира

Сервис работает по тому же принципу, что и Google street view - кликайте туда, куда хотите переместиться и осматривайте выбранную локацию на 360 градусов в любом направлении.

Съемка сделана в прошлом году краматорским рекламным агентством "Апельсин".