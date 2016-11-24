Украинская певица выпустила клип-мультик для борьбы с депрессией: появились фото и видео

24.11.2016 19:49

Экс-участница популярной женской группы Real O певица Светлана Тарабарова, которая недавно делилась эксклюзивным видео со своей свадьбы, презентовала клип на песню "Вихід Є!".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный YouTube-канал певицы.

В четверг, 24 ноября, состоялась премьера нового необычного лирик-видео артистки.

Клип-мультфильм, выполненный в формате бумажной 3D анимации, был создан вместе с талантливым аниматором Тарасом Горала. Работы велись сразу в трех городах — Киеве, Ивано-Франковске и Кракове.

Светлана советует свою новую видеоработу, как средство для борьбы с осенней депрессией.

"Порой нам кажется, что все потеряно, вокруг сплошная безысходность, но надо запомнить: этот мир держится только благодаря маленьким добрым делам. Поэтому хватит ныть — выход всегда Есть! А новая песня — это 100% позитив, который нужно принимать трижды в день как противоядие от плохих новостей!", — говорит Тарабарова.

Напомним, 11 октября, экс-участница популярной женской группы Real O певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова вышла замуж за бизнесмена Алексея Бондаря. Торжество прошло в необычном для нашей страны формате "бранча", когда молодые успели в один день за несколько часов провести брачную церемонию, пообщаться с гостями на праздничном фуршете, после чего торжественно отправились в свое свадебное путешествие.

Источник: news.online.ua.



