Все рубрики раздела
- "Не при смерти", - появилась неожиданная информация о состоянии Заворотнюк 09:47
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- «Нос, натянутый до ушей рот, накаченные щеки»: Алла Пугачева опубликовала селфи с Вайкуле21:40
- Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте20:00
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- «Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях17:20
- У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия 17:00
- София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки12:20
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Дочь Оли Поляковой перестала дышать и попала в больницу18:01
"Не при смерти", - появилась неожиданная информация о состоянии Заворотнюк
Слухи о том, что известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк впала в кому, не соответствуют действительности. Громким инсайдом о состоянии Заворотнюк поделился известный российский новостной канал в Telegram Baza, передаетhttps://www.dialog.ua Настойчивые слухи о том, что Заворотнюк несколько дней находилась в глубокой коме и сейчас из нее вышла - фейк, уверяет Baza. "Анастасия Заворотнюк не выходила из комы, так как и не впадала в нее. Актриса не находилась при смерти", - заверил ресурс. Он также уточнил, что неправдой являются и слухи о параличе и полиорганной недостаточности (отказ внутренних органов) актрисы. Тем не менее, по данным Telegram-канала, информация о тяжелом диагнозе Заворотнюк является правдивой. Сейчас она проходит курс лучевой терапии, которую ее организм переносит крайне сложно. По данным Baza, за свое лечение актриса не платит ни копейки. "С лечением Анастасии помогли друзья. Они сумели привязать ее по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы. Это значит, семья Заворотнюк не платит за нахождение в клинике", - сообщили в Baza.
Теги: Донбасс, информация, Анастасия Заворотнюк, состояние здоровья
- Cильные украинцы бьют мировые рекорды в Донецке
- Как в России свинка Пеппа агитирует детей за партию Путина (ВИДЕО)
- «Слуга народа» представила радикальный план борьбы с коррупцией: всего восемь шагов
- Количество пропавших без вести с начала агрессии РФ на Донбассе в разных базах данных полиции отличается на 170 человек
- Новый законопроект - это признак диктатуры или осознанная необходимость?
- В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Шварценеггер потроллил Сталлоне в стиле Крокодила Данди (ВИДЕО)10:00
- "Не при смерти", - появилась неожиданная информация о состоянии Заворотнюк 09:47
- Huawei презентовала "обезгугленные" флагманские смартфоны09:30
- Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток09:21
- Лига Европы: трудная победа "Динамо" и дебютное поражение "Александрии"09:00
- «Ожидаются заморозки»: в пятницу Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов08:38
- Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине08:21
- В Киеве депутату кирпичом разбили голову08:00
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- В США сделали неожиданное заявление о возврате Крыма07:19
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было