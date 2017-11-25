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На Луганщине провели важную ликвидацию
Сотрудники Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали коррупционный механизм систематического вымогательства взяток от автоперевозчиков Луганщины.
Представители СБУ установили, что коррупционную вертикаль создали двое сотрудников Укртрансбезпекы в Луганской области и работник Нацполиции.
Правоохранители задокументировали, что через построенную коррупционную схему злоумышленники ежемесячно "взимали" по шесть тысяч гривен с частных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. В случае отказа дельцы создавали коммерсантам искусственные проблемы, в том числе срывали работу на маршрутах.
В рамках уголовного производства установлено, что коррупционный механизм действовал с апреля 2017 года. Задокументировано, что злоумышленники заставляли платить "дань" почти пятьдесят частных перевозчиков Луганщины. Их ежемесячные "прибыли" исчислялись сотнями тысяч гривен.
Правоохранители задержали организаторов преступной схемы в Северодонецке во время получения очередного "транша".
При проведении обысков в служебных кабинетах, квартирах и в автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли доказательства преступной деятельности - "черную бухгалтерию" и наличность, полученную от перевозчиков.
Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Донбасс, коррупция, Луганская область, СБУ, взятки
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