Оккупированная Луганщина горела 10 раз

25.11.2017 11:04

В течение суток на территории ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 10 пожаров.



Пять пожаров случилось в Луганске. На ул. Ляпина в результате короткого замыкания электропроводки пожаром поврежден салон автомобиля ВАЗ 2106; на ул. 1-я Цементная в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожены сарай на пл. 4 кв. м, деревянный туалет на пл. 1 кв. м, крыша бани на пл. 4 кв. м во дворе частного подворья; в кв. Ленинского Комсомола в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц пожаром уничтожен мусор на пл. 50 кв. м в бросовом здании; в районе Острой Могиле в результате причины, которая устанавливается, пожаром уничтожен дачный дом на пл. 25 кв. м; в пер. 2-й Текстильщиков в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожены крыша на пл. 60 кв. м, домашние вещи, мебель на пл. 55 кв. м в жилом доме.



Два огненных ЧП (их причины устанавливаются) произошло в Красном Луче. На ул. Индустриальная пожаром уничтожены моторный отсек, колесо; поврежден салон автомобиля ВАЗ 2115. А на ул. Челюскинцев огнем уничтожены крыша на пл. 10 кв. м, перекрытие на пл. 10 кв. м; повреждены перекрытие на пл. 40 кв. м, мебель, домашние вещи в жилом доме.



Кроме того, горела у. Набережная в с. Верхне-Кондрючее (Свердловский район), где в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц пожаром уничтожена крыша на пл. 42 кв. м в бросовой летней кухне.



Пылал и пос. Широкий (Краснодонский район), где на ул. Молодой Гвардии в результате короткого замыкания электросчетчика пожаром поврежден фасад жилого дома на пл. 0,5 кв. м.



Также зафиксирован пожар в п. Родаково (Славяносербский район), где на кв. Ленина в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожена крыша сарая на пл. 18 кв. м.