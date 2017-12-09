Горела подконтрольная Луганщина

09.12.2017 10:02

В с. Орехово-Донецкое (Новоайдарский район, подконтрольная часть Луганской области) произошел пожар в жилом доме.



Сообщение об огненном ЧП поступило 8 декабря в 14:31. По прибытию к месту вызова во время разведки спасателями Государственной пожарно-спасательной части №25 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горят пререкрытия жилого дома и летней веранды.



Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 15:45 и ликвидирован в 16:49. Травмированных и погибших на не выявлено.



К ликвидации были привлечены 5 пожарных и 1 пожарная автоцистрена, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.