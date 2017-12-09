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В Алчевске на месте пожара нашли мертвую женщину
За прошедшие сутки в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) ликвидировано 3 пожара. Один из них – с летальным исходом.
Дважды горел Алчевск. В жилом доме по ул. Волгоградская в результате причины, которая устанавливается, пожаром уничтожены домашние вещи, мебель на пл. 10 кв. м, электрический обогреватель. На месте огненного ЧП обнаружен труп женщины.
В этом же городе на ул. Энгельса в жилом доме в результате пожара причины, которого устанавливаются, огнем уничтожены домашние вещи, бытовая техника, мебель на пл. 30 кв. м, повреждено стены и перекрытие на пл. 80 кв. м, 6 окон, 3 двери.
Горел вчера и Луганск. В кв. Дзержинского в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пылал мусор на площади 3 кв. м в колодце теплотрассы ЛГКП "Теплокоммунэнерго".
Теги: Донбасс, Алчевск, пожар, смерть, ОРЛО
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