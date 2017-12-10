Отличные новости из зоны АТО: завтра открывается закрытый КПВВ

10.12.2017 11:50

Ремонт деревянного настила, оборудованного ранее на месте разрушенного пролета моста у Станицы Луганской, завершен. Так что завтра КПВВ "Станица Луганская", приостановивший работу с 9 декабря, будет открыт.



"Взятые на себя обязательства в рамках ремонтных работ моста, по которому люди пересекают линию соприкосновения, с нашей стороны выполнены, - заявила представитель пророссийской группировки "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы минских переговорщиков, руководитель рабочей группы ОРЛО по обмену военнопленных Ольга Кобцева. - КПВВ у Станицы Луганской возобновляет свою работу с завтрашнего дня (11 декабря)".

Напомним, что с 9 декабря контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно не осуществляет пропуск граждан в связи с ремонтом мостового перехода, котоырй находится в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. В связи с этим пассажиропоток резко упал.

Напомним, что в ОРЛО вчера устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое". Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила подробности срыва открытия КПВВ "Золотое".



Напомним, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения в зоне АТО на Донетчине собралось 390 авто.