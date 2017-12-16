В ОРЛО горели дома

16.12.2017 09:10

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 3 пожара.



В пгт Юбилейный (относится к Луганску) на кв. Запорожченко в результате неосторожности при курении хозяйки пожаром уничтожены диван и домашние вещи на пл. 2 кв. м в квартире жилого дома. На месте пожара спасена женщина 1947 г.



В поселке Ясеновский (г. Ровеньки), в пер. Школьный, в результате короткого замыкания электропроводки пожаром повреждено перекрытие на пл. 5 кв. м в летней кухне во дворе жилого дома.



А на улице Подгорная в г. Миусинск, в результате причины, которая устанавливается, пожаром уничтожены крыша на пл. 75 кв. м, перекрытие на пл.2 кв. м; повреждены крыша на пл. 9 кв. м и перекрытие на пл. 82 кв. м в жилом доме.