Ночью огонь охватил Сватово

04.03.2018 10:13

Сегодня, 4 марта, в 2:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Красная в городе Сватово (подконтрольная правительству часть Луганской области).



По прибытию к месту вызова спасателями Государственной пожарно-спасательной части №19 во время разведки было установлено, что горит гараж и пристройка к нему.



Пожар был локализован в 03:10 и ликвидирован в 3:27.



Травмированных и погибших на не выявлено, причины возникновения огненного ЧП выясняются.