Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Ночью огонь охватил Сватово

04.03.2018 10:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ночью огонь охватил Сватово

Сегодня, 4 марта, в 2:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Красная в городе Сватово (подконтрольная правительству часть Луганской области).

По прибытию к месту вызова спасателями Государственной пожарно-спасательной части №19 во время разведки было установлено, что горит гараж и пристройка к нему.

Пожар был локализован в 03:10 и ликвидирован в 3:27.

Травмированных и погибших на не выявлено, причины возникновения огненного ЧП выясняются.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область, Сватово
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх