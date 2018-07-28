Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли

28.07.2018 18:38

Сотрудники Попаснянского отдела полиции ГУНП в Луганской области разоблачили и задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины и женщины и поджоге дома.



Сегодня, 28 июля, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от спасателей о том, что в пгт. Нижнее произошло возгорание одного из домов. После ликвидации пожара в доме были обнаружены два изувеченных обгоревших тела.



На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе опроса очевидцев установили, что в заброшенном доме проживали 34-летний мужчина и его 33-летняя сожительница, которые злоупотребляли спиртными напитками.



Учитывая образ жизни погибших, полицейские начали отработку круга лиц, с которыми они общались. В итоге разоблачили и задержали ранее судимого 32-летнего знакомого потерпевших, который часто приходил в гости к погибшей паре.



Мужчина признался, что ночью во время распития спиртных напитков у него с хозяином дома возник конфликт из-за постоянных обид. Не выдержав нападок собутыльника, он схватил лопату и начал бить ей и оппонента, и его сожительницу. Когда жертвы перестали подавать признаки жизни, испугавшись ответственности, злоумышленник поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.



Сведения по данному уголовным правонарушением внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Решается вопрос относительно задержания злоумышленника, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.