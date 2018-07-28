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Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
Сотрудники Попаснянского отдела полиции ГУНП в Луганской области разоблачили и задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины и женщины и поджоге дома.
Сегодня, 28 июля, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от спасателей о том, что в пгт. Нижнее произошло возгорание одного из домов. После ликвидации пожара в доме были обнаружены два изувеченных обгоревших тела.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе опроса очевидцев установили, что в заброшенном доме проживали 34-летний мужчина и его 33-летняя сожительница, которые злоупотребляли спиртными напитками.
Учитывая образ жизни погибших, полицейские начали отработку круга лиц, с которыми они общались. В итоге разоблачили и задержали ранее судимого 32-летнего знакомого потерпевших, который часто приходил в гости к погибшей паре.
Мужчина признался, что ночью во время распития спиртных напитков у него с хозяином дома возник конфликт из-за постоянных обид. Не выдержав нападок собутыльника, он схватил лопату и начал бить ей и оппонента, и его сожительницу. Когда жертвы перестали подавать признаки жизни, испугавшись ответственности, злоумышленник поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.
Сведения по данному уголовным правонарушением внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Решается вопрос относительно задержания злоумышленника, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Теги: Донбасс, убийство, полиция, Луганская область
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