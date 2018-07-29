На Луганщине изъяли 33 взрывоопасных предмета

29.07.2018 09:30

За прошедшие сутки, 28 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,63 га территории Луганской области (подконтрольная правительству часть региона).



По данным спасателей, работы проводились в Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 33 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 минометная миау и 32 единицы других ВОП.



Спасатели напоминают:



- при обнаружении взрывоопасного устройства немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;

- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;

- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);

- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.