Кадиевка содрогается от обстрелов

23.08.2018 10:02

Жители временно оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов, Луганская область) сообщают о мощных боевых действиях, которые сотрясают город уже несколько часов. Об этом пишут горожане в социальных сетях.

Обстрелы из Кадевки и Бахмутки начались примерно с 6:00 сегодняшнего дня, 23 августа.

«Со стороны Бахмутки уже пожелания летят», — пишут пользователи.

«Стаханов очень громко. Проснулась. Сегодня какой-то праздник у укров», — также отмечают участники обсуждения в группах, поддерживающих боевиков.

Пользователи открыто пишут, что усиление обстрелов связано с празднованием Дня флага Украины. Также даже сторонники оккупации отмечают, что обстрелы ведут именно боевики. «Ребята в данный момент лупят от нас», — сообщил житель Кадиевки.

«#Кадіївка #Кадиевка #Стаханов приблизно з 6:00 до 6:45 чутно схожі на постріли з танку потім притихли хвилин на 10 з 6:55 знов і до цього моменту стріляють.», — также сообщают очевидцы

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Источник ДонПресс.