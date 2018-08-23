- Более 10 городов на Донбассе пережили адские сутки: боевики "Л/ДНР" неистово били из артиллерии и минометов09:45
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 23 августа09:06
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»08:33
- В Луганске отдали приказ провести очередные "военные сборы"08:16
- Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию20:15
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе20:00
- Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"17:48
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- Артиллерия ВСУ разгромила "ЛНР" под Желобком: подбита бронетехника, взорван танк и четыре БМП боевиков 16:15
- В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе14:30
Кадиевка содрогается от обстрелов
Жители временно оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов, Луганская область) сообщают о мощных боевых действиях, которые сотрясают город уже несколько часов. Об этом пишут горожане в социальных сетях.
Обстрелы из Кадевки и Бахмутки начались примерно с 6:00 сегодняшнего дня, 23 августа.
«Со стороны Бахмутки уже пожелания летят», — пишут пользователи.
«Стаханов очень громко. Проснулась. Сегодня какой-то праздник у укров», — также отмечают участники обсуждения в группах, поддерживающих боевиков.
Пользователи открыто пишут, что усиление обстрелов связано с празднованием Дня флага Украины. Также даже сторонники оккупации отмечают, что обстрелы ведут именно боевики. «Ребята в данный момент лупят от нас», — сообщил житель Кадиевки.
«#Кадіївка #Кадиевка #Стаханов приблизно з 6:00 до 6:45 чутно схожі на постріли з танку потім притихли хвилин на 10 з 6:55 знов і до цього моменту стріляють.», — также сообщают очевидцы
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, Стаханов (Кадиевка)
- 25 вместо 65: донбасские оккупанты значительно снизили обстрелы
- Украинская сторона СЦКК опровергает информацию о якобы обстреле ВСУ Донецка
- Крокодиловы слезы: боевики ДНР жалуются, что получают "ответку"
- Боевики лупили по Красногоровке из 82-мм миномета
- В результате обстрелов боевиков в Луганской области ранены военный и местный житель
- В Горловке "началось", - соцсети
- Более 10 городов на Донбассе пережили адские сутки: боевики "Л/ДНР" неистово били из артиллерии и минометов09:45
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 23 августа09:06
- Мариуполец убил и расчленил щенка.ВИДЕО08:58
- В «ДНР» хотят засыпать терриконы мусором – чтобы не горели08:42
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»08:33
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей08:21
- В Луганске отдали приказ провести очередные "военные сборы"08:16
- Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»08:11
- В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»08:07
- В табачной монополии Донецка кризис08:01
- Более 10 городов на Донбассе пережили адские сутки: боевики "Л/ДНР" неистово били из артиллерии и минометов09:45
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 23 августа09:06
- Мариуполец убил и расчленил щенка.ВИДЕО08:58
- В «ДНР» хотят засыпать терриконы мусором – чтобы не горели08:42
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»08:33
- Погода на сегодня: тепло и сухо08:28
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей08:21
- В Луганске отдали приказ провести очередные "военные сборы"08:16
- Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»08:11
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины
- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»