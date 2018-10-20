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Архив - Луганская область

''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей

20.10.2018 14:56
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В Луганской области, в поселке Золотое-4, на противопехотной мине подорвались двое местных жителей. Трагедия произошла еще 18 октября, однако их тела до сих пор не вывезли из-за угрозы новых смертей.

Погибшими являются супруги, 1972 и 1973 годов рождения, написала на своей странице в Facebook правозащитница Янина Смелянская.

"Обе стороны вооруженного конфликта отказываются производить эвакуацию трупов. ОБСЕ в курсе. Была проведена разведка дронами, информация подтверждена", ― уточнила Смелянская.

Она сообщила также, что местные жители готовы самостоятельно вывезти тела.

"В этом случае возможны новые жертвы", ― обратила внимание правозащитница.

Напомним, что войска ООС в сентябре 2018 отбили у террористов поселок Золотое-4, который несколько лет пребывал в серой зоне.

Источник : https://www.obozrevatel.com 



Теги: Донбасс, жертвы, Луганская народная республика
 
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