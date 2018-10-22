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Архив - Луганская область

На Луганщине за неделю обезврежены десятки снарядов и около сотни гранат

22.10.2018 21:00
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На Луганщине за неделю обезврежены десятки снарядов и около сотни гранат

В Луганской области за минувшую неделю пиротехники обнаружили более 130 взрывоопасных предметов, среди которых почти сотня гранат. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Как подчеркивается, в области продолжаются работы пиротехнических расчетов ГСЧС по разминированию местности.

«За прошедшую неделю, с 15.10.2018. по 21.10.2018, пиротехниками было обследовано 14,85 га местности, где обнаружено и изъято 136 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 36 артиллерийских снарядов, 7 минометных мин, 91 ручную гранату, 1 взрыватель и 1 единицу других взрывоопасных предметов», – отмечается в сообщении.

Также в ГСЧС уточнили, что всего с начала года пиротехники провели 989 выездов и обследовали 926,86 га территории области, где было обнаружено и изъято 6 822 единицы взрывоопасных предметов и 1 040 боеприпасов.

Источник : https://dnews. 



Теги: Донбасс, Луганская область, мина
 
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