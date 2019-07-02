Подземный протест: На Луганщине уже 12 горняков остаются на глубине 700 метров

02.07.2019 21:21

В Луганской области на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» горняки продолжают подземную забастовку, оставаясь под землей на глубине 700 метров. К ним присоединились еще 6 шахтеров. В настоящее время под землей находятся 12 работников предприятия. Об этом сегодня, 2 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, пишут Донецкие новости.

По его словам, таким образом горняки пытаются спасти свое предприятие от затопления. «Протестующие (члены НПГУ) настроены очень решительно. Сегодня к ним присоединились еще шесть шахтеров, пока под землей находятся 12 работников предприятия. Если дойдет до того, что шахта будет действительно затоплена – остановится жизнь не только предприятия, но и города», – написал Волынец.

Он уточнил, что вместе с горняками под землей находится председатель первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Виктор Видишь. «Горняками было заявлено, что они не поднимутся на поверхность пока не решится вопрос с поставками электроэнергии на предприятие», – добавил Волынец.

Преседатель НПГУ отметил, что сейчас электроэнергия подается только для жизненно необходимого обеспечения шахты – поддержки работы водоотведения.

Ранее сообщалось, что горняки шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» начали подземную забастовку в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была предпринята вчера, 01.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность.