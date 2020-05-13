В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина

13.05.2020 15:00

Сегодня утром, 13 мая, перед зданием так называемой “администрации” временно неподконтрольного Алчевска митинговали мелкие предприниматели. Об этом сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале, передает Луганский Радар.

“Многие надеялись, что 12-го карантин снимут во всей ЛНР, но этого не произошло. Именно это решение подтолкнуло людей к протесту. У многих людей нет средств на то, чтобы сидеть на карантине длительное время (особенно учитывая, что налоги, коммуналку и прочее никто не отменял). Не очень понятно, почему режим ограничений оставили в Алчевске, если ситуация с коронавирусом там точно не хуже чем в Луганске. В некоторых городах ограничения довольно абсурдны — в частности в Первомайске запрещено пользоваться личным автотранспортом”, – сказано в сообщении.

Напомним, что с 13 мая сепаратисты “ЛНР” решили снять большинство ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако, это решение не коснулось таких городов, как Алчевск, Перевальск, Первомайск и Кадиевка (Стаханов).