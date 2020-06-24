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Архив - Луганская область

Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»

24.06.2020 16:00
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Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»

22 июня Полякова Светлана Константиновна, 14.05.1949 г.р., направлялась в Луганск, однако домой так и не вернулась. Об этом пишут в соцсетях, передает Трибун.
В сообщении говорится, что женщина пересекла КПП в Станице Луганской и села на автобус в Луганск. Однако домой она так и не доехала.
«Родные не знают, где искать. Обзвонили все больницы в Луганске. В Новоселовке ее тоже нет. Если у кого-то есть хоть какая-нибудь информация, откликнитесь, пожалуйста! Тел.: 0721649288, Елизавета», - сказано в сообщении.



Теги: человек, исчезновение, Станица Луганская, КПВВ
 
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