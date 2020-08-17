В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"

17.08.2020 14:00

В телеграм-канале «Домой в Луганск. Пути решения» рассказали о нескольких частых вариантах обмана пенсионеров преклонного возраста.

«Кто сталкивался с так называемыми «волонтерами» на Станице? Вчера вернулась соседка 70 лет, говорит — волонтеры не пустили! Требовали деньги или золотые серьги, чтобы она прошла. Соседка отказалась и вернулась домой, а ее сестра дала 200 рублей и ее пропустили в очередь на КПП... Неужели некому разогнать этих помощников... Обидно за стариков», — пишет луганчанка Ирина.

Как пишут участники этого чата, некоторые из «волонтеров» объясняют старикам, что без теста сделанного тут же в лаборатории на КПВВ их дальше не пустят (а цена в мобильной лаборатории больше чем в обычных почти в 2 раза).

Так же, луганчанка рассказала, что ее дедушку «волонтеры» отправили домой, потому что якобы «телефон и сим-карта не поддерживает 4 джи... хотя программа загрузилась. Предлагали купить у них б/у телефон.»

В «ассортименте» мошенников:

— при «помощи» по установке мобильного приложения «Дій вдома» вводят не корректную информацию, из-за чего ваша симка блокируется, и вам предлагают купить новую втридорого;

— при «помощи» по установке мобприложения, говорят, что телефон у вас не той системы — старый, поэтому вам необходимо купить «новый» б/у телефон, вот у товарища есть случайно лишний — за 1000 гривен;

— теперь и просто чистое вымогательство денег после запугивания и морального давления.

Чтобы как-то защитить стариков от этих мошенников, луганчане просят максимально распространить данную информацию по всем пабликам, связанным с КПВВ и обратиться за помощью к СМИ, чтобы на данные факты обратили внимание силовики и навели порядок.