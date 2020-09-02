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Архив - Луганская область

Во время тушения пожара возле Станицы Луганской пострадал спасатель

02.09.2020 09:00
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Во время тушения пожара возле Станицы Луганской пострадал спасатель

В Луганской области пострадал спасатель в результате взрыва неизвестного предмета во время тушения пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВОП, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет.



Теги: пожар, взрыв, Станица Луганская
 
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