Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине

01.10.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты уголовные производства.  Об этом в четверг, 1 октября на своей странице в Facebook заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Корреспондент.net.
"Ситуация в регионе напряженная. Три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", - говорится в сообщении.
По словам Венедиктовой, по фактам масштабных пожаров в Луганской области возбудили уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.



Теги: Донбасс, Северодонецк, пожар, лес
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх