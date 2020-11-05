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Архив - Луганская область

Гайдай рассказал о перспективах открытия КПВВ "Станица Луганская"

05.11.2020 14:00
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Гайдай рассказал о перспективах открытия КПВВ "Станица Луганская"

КПВВ в Станице Луганской полноценно заработает, когда снизится прирост заболевших коронавирусом в области. Об этом рассказал глава ЛОГА Сергей Гайдай в эфире ТК «ДОМ», сообщает «Трибун».
"Сейчас введены временные ограничения даже по пересечению КПВВ. Но, как только мы получим снижение прироста инфицированных и хотя бы 50% свободных койко-мест в больницах, мы сразу будем открывать. Нет какой-то принципиальной позиции держать закрытыми КПВВ. Мы откроем сразу же, как только чуть стабилизируется ситуация по COVID-19", — отметил Гайдай.
Он напомнил, что КПВВ «Станица Луганская» закрыт до 15 ноября.



Теги: карантин, открытие, Станица Луганская, КПВВ
 
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