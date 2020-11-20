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Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»

20.11.2020 13:00
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Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с КПВВ «Счастье» и «Золотое», которые не были открыты со стороны Луганска, сообщает Cxid.info.
«Вместо того чтобы делать свою работу, та сторона обвиняет Украину, что она что-то там не учла. Учтите! Я говорил на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы 11 ноября: вы сделайте свое дело. Не может развернуться автобус — так расширьте дорогу. Или что там — горы, океан, нельзя расширить? Так вместо того, чтобы это сделать, они говорят: не надо пропускать, потому что там нет возможности», — рассказал Кравчук.



Теги: Счастье, Леонид Кравчук, КПВВ
 
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